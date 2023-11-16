Macaristan Dışişleri Bakanı Bulgaristan'ın doğal gaz transit ücretlerini artırmasını düşmanlık olarak nitelendirdi

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, hiç kimsenin başka ülkelerin enerji arzına zarar vermeye hakkı olmadığını ifade ederek, Bulgaristan'ın doğal gaz transit ücretlerini artırma adımını "düşmanlık eylemi" olarak nitelendirdi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te temaslarda bulunan Szijjarto, mevkidaşı Bujar Osmani ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi.

İki bakan, görüşmede, diğer konuların yanı sıra enerji arz güvenliğini de görüştüklerini belirtti.

Hiç kimsenin başka ülkelerin enerji arzına zarar vermeye hakkı olmadığını vurgulayan Szijjarto, "Dolayısıyla, Bulgaristan'ın ültimatomla Macaristan, Sırbistan ve Kuzey Makedonya'ya yönelik doğal gaz transit ücretlerini artırmasıyla ilgili en son adımı, Bulgaristan açısından bir düşmanlık adımı, bir düşmanlık eylemidir. Hiçbir müzakere olmadan, Macaristan ve Kuzey Makedonya'nın enerji arzı güvenliğini tehlikeye atacağından emin olduğumuz bu karara vardılar. Bu kabul edilemez ve hiç kimsenin hangi ülke olursa olsun enerji arzını tehlikeye atmaya hakkı yoktur. Bu yüzden, Bulgaristan'ın transit ücretlerini artırma adımı düşmanca bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Macaristan'ın bu adıma, Avrupa Birliği (AB) çerçevesine uygun ve ölçülü bir yanıt vermeye hazır olduğunu kaydeden Szijjarto, Bulgaristan'a yönelik cezai prosedürü 13 Kasım'da başlattıklarını duyurdu.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani ile AB'nin genişlemesi başta olmak üzere diğer önemli konuları da görüştüklerini aktaran Szijjarto, AB'nin Batı Balkanlara ihtiyacı olduğunu kabul etmesi gerektiğini kaydetti.

Halen bazı ülkelerin entegrasyon sürecini engellediklerini, yavaşlattıklarını ve engel koyduklarını anımsatan Szijjarto, "Bulgaristan'ın birkaç hafta önce Kuzey Makedonya'ya gönderilmesi gereken mektubu engellemesi korkunç. Kuzey Makedonya 18 yıldır aday ülke konumunda ve 18 yıldır aday statüsünde olan bir ülkenin müzakerelere başlayamaması iğrenç bir durum, bu da ülkeye yönelik saygısızlıktır." diye konuştu.

Bu gelişmelerin AB'nin çıkarlarıyla çeliştiğini, müzakereleri engelleyenlerin AB'nin güvenirliliğinin altını oyduğunu söyleyen Szijjarto, ülkesinin AB dönem başkanlığını devraldığında Kuzey Makedonya ve Batı Balkanların AB'ye katılımının en kısa sürede gerçekleşmesi için elinden gelen her şeyi yapacağına işaret etti.

Osmani de mevkidaşıyla görüşmesinin en önemli konularından birinin ülkesinin AB'ye katılım süreci olduğunu aktardı.

Gelecek yılın ikinci yarısında Macaristan'ın AB dönem başkanlığını devralacağını hatırlatan Osmani, "Beklentim, şimdiye kadar olduğu gibi Macaristan, Avrupa entegrasyonumuzu güçlü ve yüksek sesle desteklesin. Bu yüzden hepimizin Avrupa fikri için birlik olmamız ve bunca yıllık bekleyişten sonra, jeopolitik koşullar nedeniyle ivme kazandığı bir dönemde AB'ye katılım sürecinde duraksama oluşmamasını sağlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin AB müzakerelerine devam etmesi için anayasal değişikliklerin kabul edilmesi gerektiğini hatırlatan Osmani, muhalefete bir kez daha "önlerindeki bu eşsiz fırsatı reddetmeme" çağrısında bulundu.

Bulgaristan'ın doğal gaz transit ücretlerini artırma adımı hakkında Osmani, Kuzey Makedonya'nın Bulgaristan'ın kararını "Avrupa kurallarına aykırı ve yasa dışı" uygulanan bir ücretlendirme olarak değerlendirdiğini aktardı.

Ülkesinin AB Komisyonunu konu hakkında bilgilendirdiğini belirten Osmani, Macar mevkidaşı ile de bu ücretlendirmenin kaldırılması için girişimlerde bulunulması konusunda koordineli olacaklarını sözlerine ekledi.

Kuzey Makedonya medyasında yer alan haberlere göre, Bulgaristan 1 Kasım itibarıyla Kuzey Makedonya, Macaristan ve Sırbistan'a transit gönderilen Rus doğal gazına ek ücretlendirme kararı aldı.