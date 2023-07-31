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Macaristan'da İsveç'in NATO üyeliği oylaması ertelendi

Politika Haberleri

Macaristan'da Başbakan Viktor Orban'ın partisi Fidesz milletvekillerinin boykotu sonucu yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine İsveç'in NATO üyeliğinin oylanacağı parlamento oturumu ertelendi.

Macaristan'da Başbakan Viktor Orban'ın partisi Fidesz milletvekillerinin boykotu sonucu yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine İsveç'in NATO üyeliğinin oylanacağı parlamento oturumu ertelendi.

İsveç'in NATO üyeliğine henüz onay vermeyen Macaristan'da Başbakan Viktor Orban'ın partisi Fidesz milletvekilleri, muhalefet partilerinin çağrısıyla İsveç'in NATO üyeliğinin oylanması amacıyla düzenlenen parlamento oturumunu boykot etti. Parlamentoda 3'te 2 çoğunluğun sağlanamaması üzerine söz konusu oturum bilinmeyen bir tarihe ertelendi.

Macaristan hükümeti, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile birlikte hareket edeceğini belirtmişti. Türkiye, henüz resmi olarak İsveç'in NATO üyeliğine onay vermedi. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Viktor Orban Macaristan İsveç Politika Haberler

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