Macaristan'da Filistin yanlısı gösteriler yasaklandı

Macaristan'da, "terörist grupları" desteklediği gerekçesiyle Filistin yanlısı gösteriler yasaklandı.

TVP World'ün haberine göre, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını kınayan protestoculara ilişkin devlet radyosuna konuştu.

Orban, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını protesto edenler hakkında "Avrupa'da teröristleri destekleyen sempati gösterileri düzenlenmesi dehşet verici." dedi.

İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu söyleyen Orban, çatışmanın diğer ülkelere sıçrayarak tüm bölgenin istikrarını bozmamasının önemine değindi.

Sosyal medyada, başkent Budapeşte'de Macaristan Dışişleri Bakanlığı önünde Filistin'e destek gösterisi düzenleneceği ilanına doğrudan değinmeyen Orban, "Macaristan'da bile bazı girişimler oldu. Fakat Macar vatandaşlarına bir terör tehdidi yönelteceği için terörist organizasyonları destekleyen sempati gösterilerine izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

Radyodaki konuşmasında din ve mezhebi fark etmeksizin hiçbir Macar vatandaşının tehlikede hissetmesine göz yummayacağını belirten Orban, X sosyal medya hesabı üzerinden de "Macaristan'da terör yanlısı gösteriler düzenlenmeyecektir! Macar halkını koruyacağız." paylaşımını yaptı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 614'ü çocuk, 370'i kadın 1900 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 696 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana, İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 49 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.