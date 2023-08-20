Macaristan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'ın Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Budapeşte'de kendisine sevgi gösterisinde bulunan Macaristan vatandaşlarını selamladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'ın Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Budapeşte'de kendisine sevgi gösterisinde bulunan Macaristan vatandaşlarını selamladı.
Macaristan vatandaşları, Macaristan'ın Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla Budapeşte'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan Macaristan vatandaşlarını selamladı. - BUDAPEŞTE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika