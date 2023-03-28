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Macaristan Cumhurbaşkanı Novak, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Politika Haberleri

Macaristan Cumhurbaşkanı Novak, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara'da yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-Macaristan ilişkileri çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meseleler konusunda fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

Kaynak: AA / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Macaristan Türkiye Politika Haberler

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