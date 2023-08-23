Macaristan Cumhurbaşkanı Kırım'ın iadesini istedi

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Ukrayna'nın Rusya ile savaşının Kırım'da başladığını ve Kırım'ın iadesiyle sona ermesi gerektiğini belirtti. Novak, Ukrayna'nın yanında durulması ve Rusya'nın saldırganlığının kınanması gerektiğini söyledi.

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Ukrayna'nın Rusya ile savaşının Kırım'da başladığını ve Kırım'ın iadesiyle sona ermesi gerektiğini belirtme hakkına sahip olduğunu söyledi.

Novak, 3'üncü Kırım Platformu Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin " Ukrayna'nın yanında net bir duruşa ve Rusya'nın sebepsiz saldırganlığının kınanmasına ihtiyacımız var." dedi.

Macaristan'ın barış görüşmelerini kolaylaştırmak için arabuluculuk rolü oynamaya hazır olduğunun altını çizen Novak, Ukrayna ile Macaristan arasındaki güçlü ilişkilere vurgu yaptı.

Novak, Ukrayna'nın bağımsızlığı ile toprak bütünlüğünün "tartışılmaz" olduğu vurgulanan AB ülkelerinin ortak açıklamasını memnuniyetle karşıladığını dile getirerek "Ukrayna, savaşın Kırım'da başladığını ve Kırım'ın iadesiyle sona ermesi gerektiğini belirtme hakkına sahiptir. Ukrayna cesareti, güçlü bağları ve direnci ile Macaristan'ın yanı sıra AB ve NATO ülkeleri ile uluslararası toplumun saygısını ve dayanışmasını kazandı. Kendi hakları için mücadele eden bir milleti çok iyi anlıyoruz. Bu tutumu Ukraynalılarda görüyor ve hissediyorum." diye konuştu.

"Macaristan, Ukrayna'ya yönelik insani ve eğitimsel desteğini sürdürecek"

Savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana 2 milyon kişinin Ukrayna'dan Macaristan'a kaçtığını ve bu kişilere insani yardımların sürdüğünü belirten Novak, "Devam eden savaşta akan kanın durmasından ve çevremizde barışın sağlanmasından başka bir dileğimiz yok. Barışa dönüş ne kadar sürerse sürsün Macaristan, Ukrayna'ya yönelik insani ve eğitimsel desteğini sürdürecek. Bu konuda tüm uluslararası yükümlülükleri yerine getirmeye devam edeceğiz." dedi.

Kiev sonrası Roma'yı ziyaret edeceğini söyleyen Novak, bu mesajları Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'a da ileteceğini kaydetti.