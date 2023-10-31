Macaristan Büyükelçisi Türk halkını tebrik etti

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılından dolayı tüm Türk halkını tebrik ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin bu yıl 'üst düzey stratejik ortaklık' seviyesine çıkarılacağını kaydetti.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılından dolayı tüm Türk halkını tebrik ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin bu yıl "üst düzey stratejik ortaklık" seviyesine çıkarılacağını kaydetti.

"2. Macar-Türk Dostluk Konseri ve Macaristan Milli Günü Kutlaması" Matis'in ev sahipliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Mehmet Kemal Bozay ve çok sayıda davetlinin katılımı ile CSO Ada Ankara'da düzenlendi.

Türkiye ve Macaristan milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda bir konuşma yapan Matis, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünden dolayı sizleri saygıyla selamlıyorum ve kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün önünde saygıyla eğiliyorum." dedi.

Dostluk konserinin ilkini geçen yıl gerçekleştirdiklerini ve tıpkı iftar yemekleri gibi bu konserleri de gelenekselleştirmeye kararlı olduklarını dile getiren Matis, "İkili kültürel ilişkilerimiz o kadar iyi ki, 2024 senesini ortak kültür yılı ilan ettik ve karşılıklı olarak ülkelerimizde güzel adet, farklı farklı kültür faaliyetleri gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin "Türkiye Cumhuriyeti" adıyla ilk uluslararası anlaşmasını 18 Aralık 1923'te Macaristan ile imzalandığını ve bunun 90. yıl dönümünde iki ülke ilişkilerinin "stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğini anımsatan Matis, 100. yılında da iki ülke ilişkilerinin "geliştirilmiş stratejik ortaklık" seviyesine yükseltileceğini vurguladı.

Türkiye-Macaristan ilişkilerini her alanda ileriye taşımakta kararlı olduklarının ve bu konuda çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizen Matis, iki ülkenin en zor zamanlarda birbirinin yardımına koştuğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından, Türk-Macar 2. Dostluk Konseri yapıldı ve resepsiyon verildi.