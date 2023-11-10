Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna ile AB üyelik müzakerelerine karşı
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'nın AB üyelik müzakerelerinin başlamaması gerektiğini belirtti. Orban, Kiev'in müzakerelere hazır olmadığını ve AB fonlarıyla ilişkili olmadığını söyledi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki olası üyelik müzakerelerinin başlamamasından yana olduklarını belirtti.
Başbakan Orban, AB Komisyonunun Ukrayna ile üyelik müzakerelerinin başlatılması tavsiyesine ilişkin basına açıklamalarda bulundu.
Orban, "Ukrayna hiçbir şekilde Avrupa Birliği'ne katılma hedefleri konusunda müzakereye hazır değil. Macaristan'ın net pozisyonu müzakerelerin başlamaması yönündedir." dedi.
Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik Birlik üyesi ülkelerin çoğundan farklı bir yaklaşım sergileyen Başbakan Orban, Kiev'in üyelik müzakerelerine karşı çıkmasının durdurulan AB fonlarıyla ilişkili olmadığını söyledi.
Orban, AB'nin fonlarının serbest bırakılması karşılığında Brüksel'in Ukrayna'nın üyelik hedefini desteklenmesi yönündeki olası baskısını "kabul etmeyeceğini" de sözlerine ekledi.