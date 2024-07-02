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Macaristan Başbakanı Ukrayna ekonomisine katılacak

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kiev ziyaretinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği basın toplantısında Ukrayna ekonomisinin modernizasyonuna katılacaklarını açıkladı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kiev ziyaretinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği basın toplantısında "İmkanlarımız doğrultusunda Ukrayna ekonomisinin modernizasyonuna katılacağız" dedi.

Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya yönelik yardımlarını sık sık eleştiren Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB Dönem Başkanlığını Belçika'dan devralınmasından bir gün sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. Orban, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ikili görüşme gerçekleştirdi. İki lider daha sonra basın toplantısı düzenledi. Zelenskiy'den barış görüşmelerini hızlandırabilecek bir ateşkesi değerlendirmesini isteyen Orban, Macaristan'ın Ukrayna ile çok daha iyi ikili ilişkilere sahip olmak istediğini ve ülkesinin Ukrayna ekonomisinin modernizasyonunda yer almaya hazır olduğunu söyledi. Orban, "Geçmişteki tüm anlaşmazlıkları kapatmaya ve geleceğe odaklanmaya çalışıyoruz. Ülkelerimiz arasında ilişkiler kurmak istiyoruz, diğer komşu ülkelerimizle yaptığımız anlaşmalara benzer şekilde Ukrayna ile de küresel bir işbirliği anlaşması imzalamak istiyoruz. İmkanlarımız doğrultusunda Ukrayna ekonomisinin modernizasyonuna katılacağız" açıklamasını yaptı.

"Macaristan'da bir Ukrayna okulunun açılmasını ele aldık"

Zelenskiy ise, 2 yıldır savaş halinde olan ülkesinin "adil bir barışa" ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "Ziyaretinizin Macaristan'ın Avrupa Birliği Dönem Başkanlığının başlamasının hemen ardından gerçekleşmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, Avrupa önceliklerimizin ve Ukrayna'ya adil bir barış getirmenin ne kadar önemli olduğunun, mevcut güçlükleri çözmenin ve daha güçlü bir Avrupa ile ekonomik ve sosyal büyüme için yeni temeller sağlamanın ne kadar önemli olduğu gibi ortak Avrupa önceliklerimizin açık bir göstergesidir" dedi. Zelenskiy, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Ticaret, sınır ötesi işbirliği, altyapı ve enerji konuları gibi konuları ele aldık. Macaristan ve Ukrayna halklarına yönelik tüm endişeleri görüştük. Alanında bir ilk örnek olacak olan Macaristan'da bir Ukrayna okulunun açılmasını ele aldık ve Sayın Başbakan bu projeye destek vereceği konusunda bize güvence verdi" dedi. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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