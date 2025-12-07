Haberler

Macaristan Başbakanı Orban, yarın Türkiye'ye gelecek

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve beraberindeki üst düzey heyetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Orban ve beraberindeki üst düzey heyetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle, Türkiye ile Macaristan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. Toplantısı münasebetiyle yarın Türkiye'ye geleceğini belirtti.

Geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerin tüm boyutlarıyla değerlendirileceği ziyarette, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacağını ifade eden Duran, ayrıca, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye yönelik muhtelif anlaşmaların imzalanmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Politika
