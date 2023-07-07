Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile temas halinde olduklarını ifade etti. Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen 2023 Göç Zirvesi'nde bir araya geldi. Üç lider, zirvede düzensiz göçle mücadele konusunda iş birliğine ilişkin bir mutabakat zaptı imzaladı.

- Macaristan Başbakanı Orban: "Türkiye ile temas halindeyiz"

Avusturya, Macaristan ve Sırbistan liderlerinden göç zirvesi

VİYANA - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile temas halinde olduklarını ifade etti.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen 2023 Göç Zirvesi'nde bir araya geldi. Üç lider, zirvede düzensiz göçle mücadele konusunda iş birliğine ilişkin bir mutabakat zaptı imzaladı. Zirvenin ardından gerçekleştirilen ortak basın toplantısında konuşan Macaristan Başbakanı Orban, Sırbistan ve Macaristan'ın çabaları ile yüz binlerce göçmenin Avrupa'ya geçişinin önlendiğini söyledi. Sırbistan ve Macaristan'ı Avrupa sınırlarının muhafızları olarak tanımlayan Orban, Macaristan'ın 270 bini Sırp-Macar sınırında olmak üzere sınırlarında toplam 330 bin düzensiz göçmeni durdurduğunu aktardı. Orban, "Cumhurbaşkanı Vucic'e, Avrupa için yaptıklarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Sırbistan ve Macaristan olmasaydı, Avusturya, Almanya ve Hollanda'da şimdi olduğundan yüz binlerce fazla göçmen olurdu" dedi. Macaristan'ın Avrupa Birliği'nin göçmenlere ilişkin kararlarını uygulamayacağını vurgulayan Orban, ülkesinin göçmen kampları veya göçmen banliyöleri inşa etmeyeceğini söyledi.

İsveç'in NATO üyeliği süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Orban, Macar hükümetinin daha önce konuya ilişkin olumlu açıklamalarda bulunduğunu ve bu konuyla ilgili Türkiye ile sürekli temas halinde olduklarını ifade etti. Orban, "Eğer yapılması gereken bir şey olursa, gerekli adımlar atılacaktır" dedi.

"Avrupa'nın göçmen politikası işlevsiz"

Avusturya Başbakanı Nehammer de yaptığı açıklamada Avrupa'nın göçmen kabul politikalarının bozuk ve işlevsiz olduğunu vurgulayarak, "Ülkelerimiz, düzensiz göçten ciddi bir şekilde etkileniyor. Bu konuya uzun zamandır dikkat çekiliyor. Burada yeni ufuklar açma imkanımız oldu. Avusturya kendisine birçok müttefik buldu" dedi. Avusturya'nın Macaristan ve Sırbistan ile birlikte düzensiz göçmenlerin ilticasını durduğunu vurgulayan Nehammer, Sırbistan'ın Tunus ve Hindistan ile vize serbestisini iptal etmesinin bu ülkelerden Avusturya'ya gelenlerin sayısını önemli ölçüde azalttığına dikkat çekti.

Sırp lider Vucic ise zirvede imzalanan iş birliği mutabakat zaptının önemine dikkat çekerek Avusturya ve Macaristan liderleriyle önceki temasların sonuç verdiğini ve Avusturya'ya iltica başvurusunda bulunan göçmenlerin sayısının bir önceki yıla kıyasla yüzde 18 azalma kaydettiğini söyledi.