Üye Girişi
Haberler
Macaristan Başbakanı Orban, İsveç'in NATO Üyeliği Konusunda Temas Halinde

Macaristan Başbakanı Orban, İsveç'in NATO Üyeliği Konusunda Temas Halinde

Politika Haberleri

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsveç'in NATO üyeliği konusunda hem NATO hem de Türkiye ile temas halinde olduklarını belirtti. Orban, İsveç'in NATO üyeliği konusunda olumlu yönde karar aldıklarını ve desteklediklerini söyledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin hem NATO hem de Türkiye ile temas halinde olduklarını söyledi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da temaslarda bulunan Orban, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Orban, "Bu hususa ilişkin NATO Genel Sekreteri (Jens Stoltenberg) ve Türkiye ile düzenli temas halindeyiz, bir şey yapacağımız zaman müzakere yaparız ve Macaristan kararlarını geciktirmez." dedi.

Macar hükümetinin İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin olumlu yönde karar aldığını ve bu ülkeyi desteklediğini de belirten Orban, ancak bu kararın henüz meclisten geçmediğini ifade etti.

Kaynak: AA / Aşkın Kıyağan - Politika

Viktor Orban Macaristan Türkiye İsveç Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title