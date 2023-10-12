Macaristan Başbakanı Orban, dünya genelindeki çatışmaların barış müzakereleriyle çözülmesi gerektiğini söyledi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Gürcistan'daki temasları sırasında, dünya genelindeki çatışmaların barış müzakereleri yoluyla mümkün olan en kısa sürede çözülmesi için uluslararası arenada çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi. Orban ve Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda anlaşmalar imzaladı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Gürcistan'daki temasları sırasında, dünya genelindeki çatışmaların barış müzakereleri yoluyla mümkün olan en kısa sürede çözülmesi için uluslararası arenada çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile ülkede resmi temaslarda bulunan Macaristan Başbakanı Orban, Kakheti bölgesindeki Telavi kentinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Orban ve beraberindeki heyetin, ülkesinde bulunmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Başbakan Garibaşvili, "Bugün Gürcistan ile Macaristan arasındaki ilişkilerde benzeri olmayan ve tarihi bir gün diyebileceğimiz ilk hükümetler arası zirveyi gerçekleştirdik." dedi.

Garibaşvili, Orban'ın, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine ve Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu sürecine destek verdiğini ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle özellikle Avrupa kıtasında jeopolitik durumun oldukça değişmeye başladığını söyleyen Garibaşvili, Gürcistan olarak bölgesel barış ve güvenliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamaya devam ettiklerini aktardı.

Ülkesinin toprak bütünlüğü sorunları yaşadığını dile getiren Garibaşvili, Rusya'nın, Gürcistan topraklarının yüzde 20'sini bugüne kadar işgal altında tuttuğunu belirtti.

Garibaşvili, "AB ile entegrasyon süreci kapsamında özelikle son 10 yıl içerisinde oldukça etkili çalışmalar yürüttük." dedi.

Yılın sonuna doğru Gürcistan'a, AB'ye "aday statüsü" verilmesini beklediklerini söyleyen Garibaşvili, ülkesinin geçen yıl bu statüyü alan ülkelere (Ukrayna ve Moldova) göre daha etkili çalışmalar gerçekleştirdiğini savunarak 2022'de bu yönde Gürcistan'a "haksızlık" yapıldığını kaydetti.

"Gürcistan aday statüsünü almalıdır çünkü bu halkımızın ve ülkemizin tercihidir. Gürcistan hükümeti son 10 yılda elinden geleni yaptı." ifadelerini kullanan Garibaşvili, "Gürcüler en çok haksızlığa ve zulme tahammül edemiyorlar ve sevmiyorlar." diye konuştu.

Orban'dan AB ülkelerine, Gürcistan'a AB'ye aday ülke statüsü vermeleri çağrısı

Macaristan Başbakanı Orban da Garibaşvili ile ikili görüşmesinde küresel güvenlik konularını ele aldıklarını dile getirdi.

Dünya genelindeki çatışmaların barış yoluyla sona ermesi için çaba sarf edilmesi gerektiğini söyleyen Orban, şunları kaydetti:

"Çatışmaların barış müzakereleri yoluyla mümkün olan en kısa sürede çözülmesi için uluslararası arenada her zaman mücadele etmeliyiz, bu kalkınma için en önemli yöntemdir."

AB'nin, "enerji dolu, yaratıcı ülkelere ve haklara ihtiyaç duyduğunu" savunan Orban, "Eğer Avrupa, zamanı geldiğinde bu tür insanları kabul etmezse AB rekabet gücünü kaybetmenin bedelini eninde sonunda ödeyecek. Gürcistan bu bağlamda özellikle bu statüyü hak eden bir ülkedir." şeklinde konuştu.

AB'nin, Kafkasya bölgesi ile yakın işbirliği yapmak istediğine inandığını belirten Orban, Gürcistan'ın da bu açıdan AB için büyük önem taşıdığını dile getirerek, "Bu nedenle gelişmişlik açısından Gürcistan'a göre çok geride olan ülkelerin aday statüsünü alması ve Gürcistan'ın bu statüyü alamamasından dolayı çok hayal kırıklığına uğradık, öfkelendik." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, basın toplantısı başlamadan önce iki ülke arasında pek çok alanda anlaşma imzalandı.