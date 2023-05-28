Macaristan Başbakanı Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunu resmi olmayan sonuçlara göre önde götüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'tartışmasız seçim zaferinden' dolayı tebrik etti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunu resmi olmayan sonuçlara göre önde götüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "tartışmasız seçim zaferinden" dolayı tebrik etti.

Orban, Twitter'dan yaptığı İngilizce ve Türkçe paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

"Tartışmasız seçim zaferinden ötürü tebrikler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan." ifadesini İngilizce yazan Orban, "Tebrikler Sayın Cumhurbaşkanı!" ifadesini de Türkçe paylaştı.