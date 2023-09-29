Macaristan Başbakanı Orban, çatışma durumunda yaptırımı desteklemediğini söyledi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Sırbistan ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, çatışma durumunda her zaman diyalogdan yana olduğunu ve yaptırımları desteklemediğini belirtti. Orban, Sırbistan ile ekonomik ve siyasi işbirliğinin başarılı olduğunu vurguladı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin çatışma durumunda yaptırımı desteklemediğini, her zaman diyalogdan yana olduğunu söyledi.

Orban, gıda, enerji ve ulaşım alanlarında işbirliğini görüşmek üzere geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Macaristan ve Sırbistan arasındaki ekonomik ve siyasi işbirliğinin başarılı olduğunu ifade eden Orban, "Sırbistan'ın, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmaması bir engel değil, aksine yeni bir olanak." dedi.

Orban, görüşmeye Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın da katıldığını söyleyerek, kendisine Sırbistan- Macaristan işbirliğini tanıttıklarını belirtti.

Macar Başbakan, "Macaristan çatışma durumunda her zaman diyalogdan yana olmuştur ve hiçbir zaman hiçbir ülkeye karşı yaptırımı desteklememiştir." diye konuştu.

Vucic de Sırbistan ve Macaristan'ın limanları bulunmayan iki ülke olduğunu anımsatarak, Romanya ve Yunanistan gibi ülkelere bağımlı olduklarını ve bu bağlamda ithalat ve ihracat için yeni çözümlerin bulunması gerektiğini vurguladı.

Hayvancılık alanında ortak firmaların kurulması konusunu da ele aldıklarını aktaran Vucic, petrol ve doğal gaz için de ortak firma konusunun görüşüldüğünü kaydetti.