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Macaristan, AB'ye göçmen tehdidi

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Macaristan hükümeti, AB yönetimini AB'ye gelmek isteyen her göçmene ücretsiz tek yönlü Brüksel bileti vermekle tehdit etti. Macaristan ile AB arasında göçmen krizi yeniden alevlendi.

Macaristan hükümeti, Avrupa Birliği (AB) yönetimini AB'ye gelmek isteyen her göçmene ücretsiz tek yönlü Brüksel bileti vermekle tehdit etti.

Macaristan ile AB arasında göçmen krizi yeniden alevlendi. Macaristan Başkanlık Ofisi Başkanı Gergely Gulyas, başkent Budapeşte'de kabine toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında AB'nin iltica kurallarını ihlal ettiği için Macaristan'ı 200 milyon euro ceza ödemeye mahkum eden Avrupa Adalet Divanı kararını eleştirdi. Hükümet Sözcüsü Eszter Vitalyos ile birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında Gulyas, "Brüksel, bizi her pahasına göçmenleri ülkeye almaya zorlamak istiyor" dedi.

Gulyas, Macaristan'ın sınırda göçmenleri gözaltına almasını imkansız hale getirecek bir politika benimsemeye zorlanmaya devam edilmesi halinde ülkesinin AB'ye gitmek isteyen her göçmene ücretsiz tek yönlü Brüksel bileti teklif edeceğini söyledi. Avrupa Adalet Divanı'nın verdiği cezayı sert bir şekilde eleştiren ve ülkesinin kesinlikle ceza ödemek istemediğini vurgulayan Gulyas, "Bu nedenle isteyenlerin girmesini mümkün hale getireceğiz ve bunlara Brüksel'e ücretsiz tek yönlü bilet teklif edeceğiz. Eğer Brüksel göçmen istiyorsa, o halde onları kabul edebilir" dedi.

Gulyas, "Schengen sınırlarının korunması, sadece Macaristan'ın değil, Avrupa'nın tamamının güvenliği için önemli bir mesele" ifadelerini kullandı. Macaristan'ın AB sınırlarının korunması konusunda diğer bazı AB ülkeleri gibi destek almadığını ifade eden Gulyas, Macar hükümetinin yargıya başvurmak dahil olmak üzere önündeki seçenekleri değerlendirdiğini ifade etti.

Macaristan, Hırvatistan ve Sırbistan ile olan sınırlarına kesici uçlu tel örgü çekmişti

Düzensiz göçmenlere yönelik katı politikaları nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Macaristan'da Başbakan Viktor Orban, Avrupa Adalet Divanı'nın kararına uymayacaklarını ve Macaristan'ın göçmenlik ve iltica politikalarını değiştirmeyeceğini açıklamıştı.

Macaristan, 2015 yılında çoğunluğunu Suriye'den gelen mültecilerin oluşturduğu düzensiz göçmen akını sonrasında sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmış, Hırvatistan ve Sırbistan ile olan sınırlarına kesici uçlu tel örgü çekmişti. Avrupa Adalet Divanı, 2020 yılı Aralık ayında Macaristan'ın iltica başvurusunda bulunan göçmenlere yönelik uygulamalarının Avrupa Birliği hukukuna uygun olmadığına karar vermiş ve ülkeden gerekli tedbirleri almasını talep etmişti. Avrupa Adalet Divanı, bu yıl haziran ayında aldığı bir kararda ise Macaristan'ın 2020 yılındaki karara uymadığına hükmederek, AB hukukuna aykırı iltica sistemi ve göçmenleri hukuka aykırı bir şekilde sınır dışı etmesi nedeniyle ülkenin 200 milyon euro ceza ödemesine karar vermişti. Kararda Macaristan'ın ayrıca karar tarihi itibarıyla yükümlülüklerini yerine getirmekte geciktiği her gün için ayrıca 1 milyon avro ceza ödemesi gerektiğine hükmedilmişti. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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