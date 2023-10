M. Hilmi Güler: Akdeniz'de enerji üzerinde kanlı bir oyun oynanıyor

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı M. Hilmi Güler, İsrail'in Gazze'de hastaneyi hedef alarak yüzlerce sivili katletmesine tepki göstererek, " Akdeniz'de enerji üzerinde kanlı bir oyun oynanıyor. Oynanmak istenen oyunun daha iyi anlaşılabilmesi için 'Aşkelon-Eilat' boru hattına çekmek istiyorum" dedi.

Güler, yaptığı açıklamada, insanlık tarihi açısından utanç vesikası olacak günlerden geçtiklerini, genç yaşlı, bebek çocuk denilmeden sivillerin öldürüldüğünü, hastaneler, ibadethaneler, sivil yerleşim yerleri ve tahliye yollarının yok edildiğine dikkat çekti.

İsrail tarafından ablukaya alınan Gazze'de her gün, her saat yeni bir savaş suçu işlendiğini vurgulayan Güler, "Herkesin gözü önünde soykırım yapılmak isteniyor. Masumların dökülen kanları ne yapılırsa yapılsın silinmeyecek, yaşatılan vahşetin izleri ise hiçbir zaman unutulmayacaktır. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Her masum insanın değeri, insanlığın emrine verilen enerji kaynaklarından daha kıymetlidir" diye konuştu.

"Akdeniz'de kanlı bir tiyatro oynanıyor. Aşkelon-Eilat boru hattına dikkat"

Akdeniz'de enerji üzerine kanlı bir tiyatro oynandığını ve bunu tüm dünyanın gördüğüne dikkat çeken Güler, açıklamasında Aşkelon-Eilat boru hattına dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Barış ortamını sağlama ikiyüzlülüğünün arkasına sığınarak, bölgeye savaş gemilerini gönderenlerin sahnelemek istedikleri kanlı trajediyi ise tarih asla affetmeyecektir. Masumların kanı üzerinden yazılan trajik senaryonun ve zoraki enerji denkleminin çözümsüz olduğu yakında görülecektir. Oynanmak istenen oyunun daha iyi anlaşılabilmesi için 'Aşkelon-Eilat' boru hattına çekmek istiyorum." - ORDU