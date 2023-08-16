Lüleburgaz Belediyesi Depreme Dayanıksız Binaları Yıkıyor

Lüleburgaz Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında 2015 yılından bu yana başvurusu ve tespiti yapılan 162 adet depreme dayanıksız binadan 159'unun yıkımını yaparken; eski imar alanlarında 5, yeni imar alanlarında da 4 kattan yüksek yapıya izin vermiyor. Belediye, depreme dayanıksız olduğu tespit edilen belediye hizmet binasını da boşaltarak dönüşüme kendi evinden başlamış oldu.

17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 24 yıl geçerken Lüleburgaz Belediyesi kent genelinde depreme hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Lüleburgaz Belediyesi, depreme dayanıksız olduğu tespit edilen yapıların da hızlı bir şekilde yıkılmasını sağlarken itfaiye ekipleri de gerçekleştirdiği tatbikatlarla olası bir afete karşı hazırlıklarını sürdürüyor.

4 KATTAN YÜKSEK YAPIYA İZİN YOK

Uzun yıllardır yatay mimariyi tavizsiz bir şekilde uygulayarak eski imar alanlarında 5, yeni imar alanlarında da 4 kattan yüksek yapıya izin vermeyen Lüleburgaz Belediyesi bu uygulamasıyla diğer kentlere de örnek oluyor. Yeni imar alanlarını da gelecek odaklı ve planlı bir şekilde hayata geçiren Lüleburgaz Belediyesi uyguladığı bu katı kural sayesinde kentte dikey mimarinin önüne geçti.

Belediye, 2015 yılından bu yana başvurusu ve tespiti yapılan 162 adet depreme dayanıksız binadan 159'unun yıkım işlemlerini gerçekleştirdi. Öte yandan yakın bir zaman öncesinde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen belediye hizmet binası da tamamen boşaltıldı. Geri kalan 2 adet bina ise yasal süreçlerinin tamamlanmasının ardından yıkılacak.

TOPLANMA ALANLARINA ÇEVRİM İÇİ ERİŞİM

AFAD ile koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdüren Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü de kent genelinde 40 adet acil toplanma alanı belirledi. Her mahallede belirlenen acil toplanma alanlarına vatandaşlar luleburgaz.bel.tr internet adresi içinde yer alan "Acil Toplanma Alanı" butonuna tıklayarak ulaşabilecek.

Lüleburgaz, Kırklareli il genelinde en fazla acil toplanma alanına sahip ilçe konumunda bulunuyor. Lüleburgaz İtfaiyesi ayrıca İl Afet Risk Azaltma Planı çerçevesindeki çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.