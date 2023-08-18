Lüleburgaz Belediyesi Çevre Timi Kurdu

Lüleburgaz Belediyesi, kent içindeki sosyal alanlarda çevreyi kirletenlere karşı Çevre Timi kurdu. Çevre Timleri, haftanın 7 günü parklarda ve sosyal yaşam alanlarında denetimler yapacak. Ekipler, vatandaşlara çevreye karşı bilinçlendirici duyurular yaparak görevine başladı.

Lüleburgaz Belediyesi, kent içindeki sosyal alanlarda çevreyi kirletenlere karşı Çevre Timi kurdu. Çevre Timleri, haftanın 7 günü parklarda ve sosyal yaşam alanlarında denetimler yapacak. Ekipler, vatandaşlara çevreye karşı bilinçlendirici duyurular yaparak görevine başladı.

Lüleburgaz Belediyesi son zamanlarda çevre kirliliğinde meydana gelen artış sonucunda Çevre Timleri'ni kurdu. Zabıta Müdürlüğü'nün birimlerinden Çevre Zabıtası'na bağlı timler, haftanın 7 günü yapacakları denetimlerde çevreyi kirlettiği tespit edilen kişi ya da kişilere cezai yaptırım uygulayacak.

BASKIN DENETİM YAPILACAK

Bu doğrultuda Çevre Timleri, kent genelinde bulunan ve vatandaşların yoğun olarak yer aldığı yeşil alanlarda baskın denetim yapacak. Haftanın belirli günlerinde aniden yapılacak denetimlerle çevreyi kirletenlerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Ekipler ilk olarak vatandaşlara çevreye karşı bilinçlendirici duyurular yaparken devamında çevreyi kirletenlere karşı yaptırım uygulayacak.