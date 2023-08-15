Lula da Silva: BRICS Zirvesi'nde eşitsizlik ve iklim değişikliği ele alınmalı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, yaklaşan BRICS Zirvesi'nde eşitsizlik ve gelişmiş ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolünün ele alınması gerektiğini belirtti. Lula da Silva, zengin ülkelerin daha yoksul ülkelere yardım etmelerinin önemine vurgu yaptı.

SAO PAULO, 15 Ağustos (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, yaklaşan BRICS Zirvesi'nde eşitsizlik ve gelişmiş ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolünün ele alınması gerektiğini belirtti.

Brezilya devlet televizyonu tarafından Pazartesi günleri yayımlanan haftalık "Başkan ile Sohbet" programında konuşan Lula da Silva, 22-24 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanan zirvede eşitsizlik ve küresel yönetim gibi konuların "acilen" ele alınması gerektiğini ifade etti.

BRICS, gelişmekte olan büyük ekonomiler Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşuyor.

Lula da Silva, iklim değişikliğiyle mücadele için zengin ülkelerin, daha yoksul ülkelere, tehlike altında olan ormanlarını ve biyolojik çeşitliliklerini sömürüye karşı daha iyi koruma konusunda yardım etmelerinin şart olduğuna inandıklarını vurguladı.

Lula da Silva, "Bu, zengin ülkelerin, Dünya gezegenine olan borçlarını ödeme şekli. Şimdi borçlarını ödesinler ki, bizler de insanların yaşamlarını iyileştirecek istihdam, iş fırsatları ve koşullar yaratarak ormanlarımızı koruyabilelim" dedi.