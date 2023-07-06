Lukaşenko, Wagner liderinin nerede olduğunu açıkladı
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, düzenlediği medya günü kapsamında basın mensuplarıyla buluştu. Lukaşenko, Wagner lideri Yevgeny Prigozhin'nin nerede olduğu sorusuna, 'Bildiğim kadarıyla St. Petersburg'da. Belarus topraklarında değil' dedi.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, düzenlediği medya günü kapsamında basın mensuplarıyla buluştu. Lukaşenko, Wagner lideri Yevgeny Prigozhin'nin nerede olduğu sorusuna, "Bildiğim kadarıyla St. Petersburg'da. Belarus topraklarında değil" dedi.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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