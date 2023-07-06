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Lukaşenko, Wagner liderinin nerede olduğunu açıkladı

Lukaşenko, Wagner liderinin nerede olduğunu açıkladı

Politika Haberleri

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, düzenlediği medya günü kapsamında basın mensuplarıyla buluştu. Lukaşenko, Wagner lideri Yevgeny Prigozhin'nin nerede olduğu sorusuna, 'Bildiğim kadarıyla St. Petersburg'da. Belarus topraklarında değil' dedi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, düzenlediği medya günü kapsamında basın mensuplarıyla buluştu. Lukaşenko, Wagner lideri Yevgeny Prigozhin'nin nerede olduğu sorusuna, "Bildiğim kadarıyla St. Petersburg'da. Belarus topraklarında değil" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Aleksandr Lukaşenko Petersburg Belarus Politika Haberler

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