Lukaşenko önümüzdeki hafta Çin'e gidecek Politika Haberleri Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun 28 Şubat-2 Mart tarihlerinde Çin'e resmi ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun 28 Şubat-2 Mart tarihlerinde Çin'e resmi ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu. Belarus Devlet Başkanlığı Basın Servisi, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukashenko'nun 28 Şubat-2 Mart tarihlerinde Çin'e resmi ziyarette bulunacağını açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying de yaptığı açıklamada, Lukaşenko'nun Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in daveti üzerine ülkeye geleceğini belirtti. Xi ve Lukaşenko geçtiğimiz Eylül ayında Özbekistan'ın başkenti Semerkant'ta gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinin oturum aralarında bir araya gelmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın bir müttefiki olduğu bilinen Lukaşenko, Rusya'nın saldırıya uğraması halinde Moskova'nın yanında savaşacaklarını söylemişti. - MİNSK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Çin Halk Cumhuriyeti 28 Şubat Belarus Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Lukaşenko önümüzdeki hafta Çin'e gidecek - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.