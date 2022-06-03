Luhansk Valisi Gayday: "Severodonetsk'in yüzde 20'si geri alındı" - Haberler

Luhansk Valisi Sergey Gayday, Ukrayna ordusunun ülkenin Luhansk bölgesine bağlı Severodonetsk şehrinin yüzde 20'sini geri aldığını açıkladı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Luhansk bölgesine yönelik saldırıları sürerken, Luhansk Valisi Sergey Gayday yeni bir açıklama yaptı. Vali Gayday, Rus ordusunun daha önce Severodonetsk şehrinin yüzde 70'ini ele geçirdiğini belirterek, Ukrayna ordusunun tarafından şehrin yüzde 20'sinin geri alındığını ifade etti. Gayday açıklamasında, "İngiliz istihbaratının öngördüğü gibi Rus ordusu 2 hafta içinde bölgeyi ele geçiremeyecek. Rus ordusu bölgesel merkezde önemli kayıplar yaşıyor. Ancak Ukrayna, düşmanı geri püskürtmek için uzun menzilli toplara ihtiyaç duyuyor" dedi. - LUHANSK

İhlas Haber Ajansı / Politika