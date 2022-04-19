Luhansk'ta 70 bin sivil tahliye bekliyor

Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde 70 bin sivil daha tahliye edilmeyi bekliyor.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Ukraynalı sivillerin de tahliyeleri sürüyor. Ukrayna'nın Luhansk bölge Valisi Sergiy Gayday, bölgede kalan sivillerle ilgili yaptığı açıklamasında, "Luhansk'ta çatışmalar devam ediyor. Ancak bölge Ukrayna güçlerinin kontrolü altında. Bölgede, tahliye edilecek sivillerin toplam sayısı 300 bindi. Şuan da ise tahliye bekleyen 30 bin sivil bulunuyor. Nüfusun yaklaşık yüzde 20'si Luhansk'ta kaldı. Geride kalanlar mallarını kaybetmekten korkanlardı. Onları ikna etmeye çalışıyoruz. Sivillerin tahliyesi için bugün tekrardan çalışmalarda bulunulacak" ifadelerini kullandı. - LUHANSK

İhlas Haber Ajansı / Politika