Lübnanlılar ve Filistinli mülteciler ABD Büyükelçiliği önünde İsrail'i kınadı

Lübnanlılar ve ülkedeki Filistinli mülteciler, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği önünde İsrail'i kınamak ve Gazze ile dayanışma gösterisi düzenledi. Göstericiler, elçilik binasına yaklaşmak istedi ancak güvenlik güçleri engelledi. Sloganlar atan göstericilere güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Lübnanlılar ve ülkedeki Filistinli mülteciler, Gazze ile dayanışma ve İsrail'i kınamak için ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği önünde büyük bir gösteri düzenledi.

Ellerinde Filistin bayrağı taşıyan binlerce gösterici yoğun güvenlik önlemlerin alındığı elçilik binasına yaklaşmak istedi. Ancak güvenlik güçleri, elçilik etrafında kurduğu birden fazla barikat ile eylemcilerin binaya yaklaşmasına izin vermedi.

ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atan göstericiler, asker ve polisin kurduğu barikatı geçmek için taş atmaya başladı. Güvenlik güçleri ise eylemcilerin ilerlemesini durdurmak için yoğun göz yaşartıcı gazın yanı sıra ve TOMA'lardan tazyikli su sıktı.

Yoğun gazdan etkilenen bazı göstericiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Göstericiler büyükelçilik binasına yakın bölgelerde beklemeye devam ediyor.

İsrail'in dün akşam saatlerinde Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıda en az 500 Filistinli hayatını kaybetmişti.