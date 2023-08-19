Lübnanlı Şii din adamı Yassir Avde, İran destekli grupların muhaliflere baskı uyguladığını söyledi

Son zamanlardaki eleştirel açıklamalarıyla Lübnan ve Irak'taki politikacıların ve din adamlarının tepkisini çeken Lübnanlı Şii din adamı Yassir Avde, Hizbullah'ın da içinde bulunduğu bazı grupların Şiiler arasındaki muhalif sesleri susturmaya çalıştığını söyledi.

Son zamanlardaki eleştirel açıklamalarıyla Lübnan ve Irak'taki politikacıların ve din adamlarının tepkisini çeken Lübnanlı Şii din adamı Yassir Avde, Hizbullah'ın da içinde bulunduğu bazı grupların Şiiler arasındaki muhalif sesleri susturmaya çalıştığını söyledi.

Irak ve Lübnan'daki yolsuzluk eleştirileriyle sosyal medyada ün kazanan Avde, Associated Press (AP) ajansına yaptığı açıklamada, iki ülkedeki İran destekli grupların muhaliflere yönelik baskı uyguladığını belirtti.

Avde, Lübnan Şii Yüksek İslami Konseyi'ni tanımadığını ve "dini otoriteler tarafından korunan politikacıların yolsuzluğunu" reddettiğini aktaran Avde, hayatı pahasına olsa bile baskıya boyun eğmeyeceğini dile getirdi.

Bir röportajında, "Lübnan veya Irak'ta herhangi bir yasa koyucuyu, bakanı veya lideri tek kelimeyle savunan yalancıdır, yozlaşmıştır ve onların ortağıdır." ifadeleriyle Irak ve Lübnan'daki Şii grupların tepkisine yol açtığını hatırlatan Avde, bu ülkelerdeki ekonomik duruma işaret ederek, petrol zengini bir ülkenin nasıl çökmekte olduğunu ve vatandaşlarının çoğunun nasıl yoksulluk içinde yaşadığının sorgulanması gerektiğini vurguladı.

"Yapılanlar manevi cinayet"

Kendisine yapılanları "manevi cinayet" olarak nitelendiren Avde, Lübnan'da Hizbullah ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile Şii Emel grubu tarafından kendisine büyük baskı yapıldığını söyledi. "Şii ikilisi" olarak nitelendirdiği iki grubun, kendisine "her türlü eleştiriyi kesinlikle yasakladıklarını" öne sürdü.

Avde, "Şii ikilisi benden hoşlanmıyor, çünkü onları kötü yönetim, başarısızlık ve kamu parasını çarçur eden tüm yasaları imzalayarak ülkedeki yolsuzluğa katılmakla suçluyorum." dedi.

İsimlerini açıklamak istemeyen iki Iraklı yetkili de AP'ye yaptıkları açıklamada, Necef'teki bazı Şii dini liderlerin, Avde'nin basın açıklaması yapmasının engellenmesini istediğini iddia etti.

Iraklı diğer bir yetkili ise İran destekli grupların bazı üst düzey üyelerinin ve kimi politikacıların, Hizbullah'ın Irak'taki temsilcisi Şeyh Muhammed Kevserani aracılığıyla Beyrut'a şikayette bulunarak Avde'nin saf dışı bırakılmasını talep ettiğini söyledi.

Lübnanlı Şii din adamı Yassir Avde, 2019'da Irak ve Lübnan'da patlak veren ve her ikisi de çoğunlukla Irak'ta İran destekli Şii gruplar ve Lübnan'da Emel ve Hizbullah tarafından bastırılan yolsuzlukla mücadele protestolarına destek vermişti.