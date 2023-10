Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat, Hamas'a destek açıklaması yaptı

Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının abluka altındaki Gazze'den İsrail'e başlattığı saldırılara ilişkin destek açıklaması yaptı.

Canbolat, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Hamas tarafından Gazze'de alıkonulan İsrail askerlerinin yer aldığı bir fotoğrafı alıntıladı.

Dürzi lider, "Hamas ve Filistinli savaşçılara selam olsun. İsrail efsanesini her yerde, her arenada, her saatte, dün ve bugün bozguna uğratan Arap savaşçılarına selam olsun."??????? ifadelerini kullandı.