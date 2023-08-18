Lübnan Ulaştırma Bakanı: Sınırda yeni bir gelişme yok

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiyye, İsrail ordusu ve Hizbullah arasında gerginliğin arttığı sınır üzerinde herhangi yeni bir gelişmenin olmadığını belirtti. Bakan Hamiyye'nin sınır üzerinde yaptığı incelemeler ve açıklamaları hakkında detaylar...

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiyye, İsrail ordusu ve Hizbullah arasında gerginliğin arttığı sınır üzerinde herhangi yeni bir gelişmenin olmadığını belirtti.

Koalisyon hükümeti içerisinde Hizbullah'ın kotasından Bakan olan Hamiyye, 15 Ağustos'ta Hizbullah'tan bir heyetle İsrail'in kısa süre önce duvar ördüğü, Lübnan'ın kendisine ait olduğunu vurguladığı Kerf Şuba Tepelerinde incelemelerde bulundu.

Bakan Hamiyye'nin sınır üzerinde "elindeki harita" ile incelemelerde bulunduğunu gösteren fotoğraflar, sosyal medyada geniş yer aldı.

Sınırdaki incelemeleri ve son gelişmelere ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Hamiyye, "Kefr Şuba Tepeleri ile Gacar köyü meselesi (İsrail ile 2006'daki ateşkesin ardından) çekilme hattı olarak kaldı. Kefr Şuba ve Gacar Lübnan'a aittir ve hükümetin orada olması ve vatandaşlara hizmet sunması gerekiyor." dedi.

"Sınırda yeni bir hareketlilik veya gerginlik var mı?" sorusuna Hamiyye, "Sınır üzerinde yeni bir gelişme yok." yanıtını verdi.

"Gerginliğin çatışmaya dönüşme riski düşük"

Lübnan ordusundan emekli Tuğgeneral ve güvenlik uzmanı Halid Hammade, Hizbullah ve İsrail ordusu arasında nisandan bu yana sınırda meydana gelen gerginliğin sürekli bir çatışmaya dönüşmeyeceği görüşünde.

Hammade, İsrail ve Hizbullah arasında daha çok medya üzerinden karşılıklı tehditlerin savrulduğunu, sahada veya sınır üzerinde yeni bir güvenlik durumunun bulunmadığını kaydetti.

Ülkenin güney sınırında olası bir askeri operasyon ve saldırı kararının Hizbullah ve İsrail'in elinde olmadığını ileri süren Hammade, bölgesel gelişmeler bağlamında nihai olarak buna karar verecek tarafların ABD ve İran yönetimi olduğunu savundu.

İki taraf arasında 2006'daki gibi yıkıcı savaşın meydana gelmesinin çok düşük bir ihtimal olduğunu ifade eden Hammade, "İsrail, 2006'dan beri sınırın kuzeyinde uluslararası garantörlük (BM denetimiyle) ile bir istikrara sahip. Hizbullah ise sınırdaki sakin ortam vesilesiyle daha çok Lübnan'ın iç siyasetine odaklanma fırsatı yakaladı." değerlendirmesinde bulundu.

"Taş devrine çevirme" tehditleri

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 8 Ağustos'ta Lübnan sınırı yakınlarında İsrail askerlerini ziyareti sırasında Hizbullah'a yönelik "Geçmişte hatalar yaptın ve ağır bedeller ödedin. Eğer burada bir gerilim veya çatışma çıkarsa Lübnan'ı taş devrine çeviririz."tehdidinde bulunmuştu.

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ise 14 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, aynı şekilde İsrail'i tehdit ederek, "Lübnan ile savaşa girerseniz sizi de taş devrine çeviririz." demişti.

İsrail'in sınır üzerindeki işgalleri

İsrail ordusu, 1967'de Suriye ile girdiği savaşta Golan Tepeleri ve ardından Lübnan'ın kendisine ait olduğunu vurguladığı Kefr Şuba Tepeleri, Şebaa Çiftlikleri ile Gacar köyünün bir kısmını işgal etmişti.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada, İsrail'in Gacar köyünün kuzeyine girişleri yasakladığını, böylece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararını açık bir şekilde ihlal ederek işgal bölgesini genişletmek istediği uyarısında bulunmuştu.

Hizbullah ise 7 Temmuz'da, İsrail'in Lübnan sınırındaki Gacar köyünün tamamını işgal ederek etrafına duvar ördüğünü bildirmişti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, 10 Temmuz'da yaptığı açıklamada, İsrail'in köyden çekilmesi gerektiğini yinelemiş; 11 Temmuz'da ise Lübnan, köyü tamamen işgal etmesi nedeniyle İsrail'i Birleşmiş Milletlere şikayet etmişti.

Lübnan ordusunda görevli Tuğgeneral Munir Şehadi ise İsrail ile ülkesi arasındaki Birlemiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL) denetimindeki "Mavi Hat" üzerinde 13 tartışmalı bölgenin bulunduğunu söylemişti.

Şehadi, Mavi Hat'ın iki ülke arasındaki resmi kara sınırı olmadığını da ifade etmişti.