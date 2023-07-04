Lübnan Savunma Bakanı Fransa'dan Suriyeli mültecilerin geri gönderilmesi konusunda destek istedi

BEYRUT, 4 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan'ın Ulusal Haber Ajansı'na göre Savunma Bakanı Maurice Slim, Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesi konusunda Fransa'dan destek istedi.

Slim, Pazartesi günü Fransız Senatosu Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komisyonu üyesi Joelle Garriaud-Maylam ile Beyrut'ta gerçekleştirdiği görüşmede, "Fransa'ya, Lübnan'ın Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri gönderilmelerine yönelik mesajını uluslararası topluma iletme çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Slim, Lübnan'ın yerlerinden olmuş Suriyelilerin ülkelerine dönüşüne yönelik çağrısını desteklemek üzere uluslararası toplumu gerekli adımları atmaya çağırdı.

Lübnanlı bakan, Fransa'nın Lübnan'a verdiği sürekli destekten ve devam eden krizlere çözüm bulma girişimlerinden de övgüyle bahsetti.

Maylam ise "Lübnanlıların ülkenin belini büken krizin üstesinden gelebileceğine" dair güvenini ifade ederek, "Fransa'nın başta askeri alan olmak üzere çeşitli alanlarda Lübnan'a olan daimi desteğini" teyit etti.

Lübnan, kişi başına en fazla mülteci barındıran ülke olmayı sürdürüyor. Hükümetin tahminine göre ülkede yaklaşık 2 milyon Suriyeli mülteci bulunuyor.

Eşi benzeri görülmemiş bir finansal kriz yaşayan Lübnan'daki büyük mülteci nüfusu, ülkenin ekonomisi ve altyapısı üzerinde ağır bir yük oluşturuyor.