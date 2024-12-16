Lübnan, Şam Büyükelçiliğini Yeniden Açma Kararı Aldı

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Şam Büyükelçiliğinin yeniden açılması talimatını verdi.

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından birçok ülke Şam'daki büyükelçiliklerini yeniden açmaya başladı. Türkiye ve Katar'ın ardından Lübnan da Şam Büyükelçiliğini yeniden açma kararı aldı. Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile bir araya gelerek, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldı. Mikati, görüşmede Bakan Buhabib'e kapatılan Şam'daki Lübnan Büyükelçiliğinin yeniden açılması için talimatını verdi. - BEYRUT