Lübnan Ordusu, Suriye'den Gelen Düzensiz Göçün Önüne Geçemiyor

Lübnan ordusu, Suriye'den gelen düzensiz göçün önüne geçebilmek için yeterli asker ve teçhizattan yoksun olduğunu bildirdi. Sınır bölgeleri gazetecilere gezdirilerek durum gösterildi.

Lübnan ordusunun, Suriye'den gelen düzensiz göçün önüne geçebilmek için sınırda yeterli asker ve teçhizattan yoksun olduğu bildirildi.

Lübnan ordusu Birinci Kara Hudut Alayı'nda görevli Tümgeneral İlyas Ad, ülkenin kuzeyindeki Akkar vilayetinin Suriye sınırında yer alan Vadi Halid bölgesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tümgeneral Ad, Suriye sınırından gelen düzensiz göçün önüne geçebilmek için kendi kapasitelerinin 10 katı büyüklüğündeki bir sınırı denetlemeye çalıştıklarını ancak mevcut asker sayısı ve teçhizatın buna yetersiz kaldığını söyledi.

Sınır bölgeleri gazetecilere gezdirildi

Suriye'den Lübnan'a son dönemde artan düzensiz göçün önlenmesi için ordu olarak aldıkları tedbirler, karşılaştıkları engeller ve yetersizlik hakkında bilgi veren Tümgeneral Ad, gazetecilere düzensiz göçün en çok yaşandığı yer olan Birinci Kara Hudut Alayı bölgesindeki sınır noktalarını gezdirdi.

Lübnan-Suriye sınırı üzerinde toplamda 4 alayın bulunduğu ve Birinci Kara Hudut Alayı bölgesindeki sınır uzunluğunun 110 kilometre olduğu bilgisini veren Lübnanlı Tümgeneral, normal şartlarda bir alayın uluslararası standartlara göre sınır denetim mesafesinin 8 ila 10 kilometre olduğunu ifade etti.

"Denetlememiz gereken sınırın uzunluğu, kapasitemizin neredeyse 10 katı"

Birinci Kara Hudut Alayı bünyesinde toplamda 1200 askerin olduğunu kaydeden Ad, şöyle konuştu:

"Ancak sahada tam olarak hazır olan asker sayısı 600 civarında. Geriye kalan yarısı eğitim, izin ve farklı sebeplerden dolayı görevde mevcut değil. Sınırda güvenliğin tam olarak kontrol edilmesi için ihtiyacımız olan günlük görevdeki asker sayısı 1200 olmalı. Elbette bu sayı da yeterli değil. Toplamda denetlememiz gereken sınır uzunluğu 110 kilometre ve bu da kapasitemizin neredeyse 10 katı demek."

Ad, "Sınırda tam denetim için daha fazla asker, askeri araç, kamera ve teknik cihazlara ihtiyacımız var." dedi.

Teçhizat yeterli değil

Ordunun düzensiz göçün önüne geçmek için karşı karşıya kaldığı diğer sorunlara da işaret eden Ad, şunları kaydetti:

"Dağlık ve arazi açısından engebeli olan sınırda devriyelerin sürekli gezmesi için gerekli tüm teçhizata da sahip olmamız gerekiyor. Tüm bunlara rağmen hiçbir ülke yüzde yüz sahip olduğu askeri güce rağmen düzensiz göçün önünü alamıyor."

"Sınırda böylesi bir açıklamaya neden şimdi gerek duyulduğu" şeklindeki bir soruya Ad, "son dönemde Suriye'den gelen düzensiz göç sayısında ciddi artış kaydedildiği ve bu konuda bilgilendirme yapmak istedikleri" yanıtını verdi.

Tümgeneral Ad, ayıca 2022'de 20 bin düzensiz göçmenin, 2023'ün ilk 9 ayında da toplamda 23 bin düzensiz göçmenin sınırda ordu güçlerince yakalandığı bilgisini paylaştı.