Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai, Lübnan hükümetine ülkeyi İsrail ile savaştan uzak tutma çağrısında bulundu. Hizbullah ve İsrail ordusu arasında yaşanan çatışmalarda 61 Hizbullah mensubu ve 4 İsrail askeri öldü.

Lübnan Maruni Patriği İsrail ile savaştan uzak durulması çağrısı yaptı

Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai, Lübnan hükümetine ülkeyi İsrail ile savaştan uzak tutma çağrısında bulundu.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Rai, Katolik Kilisesi'nin düzenlediği bir programda konuştu.

Ülkenin güneyindeki Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalara işaret eden Rai, "Lübnan hükümet yetkililerine ülkeyi bu savaş belasından uzak tutmaları çağrısı yapıyorum." dedi.

Rai, Filistin davasına diplomatik ve siyasi desteğin sağlanmasının daha etkili olacağını savundu.

Ayrıca Rai, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 2006'daki çatışmaları sonlandıran Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin "ateşkes kararının" uygulanması gerektiğini vurguladı.

Hizbullah ve İsrail ordusu arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 61 Hizbullah mensubu ve 4 İsrail askeri öldü.