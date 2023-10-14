Lübnan, İsrail'in gazeteci İssam Abdullah'ı BMGK'ya taşıyacak

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in gazeteci İssam Abdullah'ı kasıtlı bir şekilde öldürmesi konusunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine taşıyacak. Lübnan ordusu da olayın detayları hakkında bilgi verdi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in gazeteci İssam Abdullah'ı "kasıtlı bir şekilde öldürmesi" konusunu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) taşıyacak.

Lübnan Dışişleri Bakanlığının, dün Lübnan sınırı üzerinde İsrail tarafından atılan roket sonucu hayatını kaybeden Reuters kameramanı İssam Abdullah'la ilgili yayımladığı açıklama, resmi haber ajansı NNA tarafından paylaşıldı.

Dışişleri Bakanlığının, Birlemiş Milletler Daimi Temsilcisine, Abdullah'ın "kasıtlı bir şekilde öldürmesinden" dolayı İsrail hakkında BMGK'ya şikayette bulunması talimatı verdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamera, lens ve kalemiyle gerçekleri duyurmaya çalışma arzularının kurbanı olan silahsız gazetecilerin kolay bir şekilde öldürülmesi; ifade özgürlüğü, basın, insan hakları, uluslararası insan hukukuna saldırı ve bir suçtur."

Lübnan ordusu: Roket İsrail'den fırlatıldı

Lübnan ordusu da gazeteci Abdullah'ın öldürülmesine ilişkin olay bölgesinde gerçekleştirilen ön inceleme bulguları hakkında bir yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail ordusu tarafından Alma Şaab bölgesine doğru fırlatılan roketin gazetecilerin bulunduğu bir araca isabet ettiği kaydedildi.

Saldırıda 1 gazetecinin öldüğü ve 5 gazetecinin yaralandığı hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in dün Mercayun Ovası, Kefr Şuba, Ayta Şaab, Mervahin ve Adaysa beldelerine yönelik fosforlu roketler attığı ve ağır topçu atışları gerçekleştirdiği belirtildi.