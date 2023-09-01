Lübnan, İsrail ile kara sınırı belirleme görüşmelerini başlatmaya hazır

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib'in ABD Başkanı Küresel Altyapı ve Enerji Güvenliği Özel Koordinatörü Amos J. Hochstein ile yaptığı görüşmede, Lübnan'ın İsrail ile kara sınırı belirleme görüşmelerini başlatmaya hazır olduğu belirtildi.

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1. ABD Küresel Altyapı ve Enerji Güvenliği Özel Koordinatörü Amos J. Hochstein'in Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşmeye gelişinden çeşitli görüntüler

2. Hochstein'ın Berri ile görüşmesinden çeşitli görüntüler

3. Görüşmeden çeşitli görüntüler

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın haberine göre, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib Perşembe günü yaptığı açıklamada, Lübnan'ın İsrail ile kara sınırı belirleme görüşmelerini başlatmaya hazır olduğunu belirtti.

Bouhabib, ABD Başkanı Küresel Altyapı ve Enerji Güvenliği Özel Koordinatörü Amos J. Hochstein ile başkent Beyrut'ta bir araya geldi. Bakan görüşmede "Lübnan, Lübnanlıların haklarını koruyarak bu süreci tutarlı şekilde başlatmaya hazır" ifadesini kullandı.

Hochstein ise Lübnan ile İsrail arasındaki deniz sınırının belirlenmesinin ardından ilgili tarafların kara sınırı belirleme görüşmelerini başlatmaya ne denli hazır olduklarını değerlendirdiğini söyledi.

Koordinatör, kara sınırındaki ihtilaflı noktaların çözümü için arabuluculuğun uygulanabilir olup olmadığını araştırdığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler 2000 yılında, İsrail'in Lübnan'dan tamamen çekilmesi durumunda Lübnan ve İsrail arasındaki sınırı temsil eden Mavi Hattı kabul etmişti.

Halihazırda Lübnan veya İsrail'in, BM'nin belirlediği hattın güzergahına dair çekince veya anlaşmazlığını dile getirdiği 13 ihtilaflı nokta bulunuyor.

Son aylarda zaman zaman yaşanan gerginlikler dışında Lübnan-İsrail sınırı, İsrail'in 2006 yılında Lübnan'da İran destekli militan grup Hizbullah ile bir ay süren çatışmasından bu yana büyük ölçüde sakinliğini koruyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beyrut'tan bildiriyor. (XHTV)