Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı seçilemiyor

Lübnan'ın en yüksek Hristiyan mercisi Maruni Patriği Beşara Butrus er-Rai, 8 aydır yeni cumhurbaşkanını seçemeyen Lübnan'ı "hasta" olarak niteleyerek bu durumdan yetkilileri sorumlu tuttu.

Maruni Patriği Rai, başkent Beyrut'ta bir dini törende yaptığı konuşmada, Lübnan'ın son birkaç yıldır içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi krize değindi.

Rai, "Lübnan hasta. Yetkililer tedavi edilmesini veya hastalığın nedenini bilmek istemiyor." ifadelerini kullandı.

Siyasi partilerin eylemlerinin sadece ülkede yıkımla sınırlı kaldığını belirten Rai, "Yetkililerin sistemi ve anayasayı yok ederek ülkeyi ve halkı yok etmeye hakları yok." diye konuştu.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi kriz

Lübnan'da Ekim 2019'da başlayan gösteriler, hükümetin istifası, Beyrut'taki liman patlaması ve Kovid-19 salgını gibi olaylar ülke ekonomisini derinden etkiledi. Ekonomik kriz ve siyasi istikrarsızlığa yıllar içinde çözüm bulunamadı.

Bu ortamda 31 Ekim 2022'de görev süresi sona eren Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yerine gelecek ismi belirlemek için Mecliste yapılan oylamalardan da bugüne kadar sonuç çıkmadı.

Mecliste 14 Haziran'da düzenlenen son oturumda yarış, eski Maliye Bakanı Cihad Azur ve Marada Hareketi lideri Süleyman Franciyye arasında geçmiş, ancak yine hiçbir aday cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli oyu alamamıştı.

Meclis Başkanı Nebih Berri, 13. oturumun ne zaman yapılacağını açıklamadı.

Hizbullah ve müttefikleri Franciyye'yi; ülkedeki üç önemli Hristiyan partisi olan Lübnan Güçleri, Ketaib Partisi, Özgür Yurtseverler Hareketi ve Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi ile bazı Sünni ve bağımsız muhalif milletvekilleri ise Azur'u destekliyor.

Eski Cumhurbaşkanı Avn da 31 Ekim 2016'da Mecliste düzenlenen 46'ncı oturumun sonunda seçilebilmişti.