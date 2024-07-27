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Lübnan Hükümeti İsrail'in Golan Tepeleri'ne düzenlediği saldırıyı kınadı

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Lübnan hükümeti, İsrail'in Golan Tepeleri'ne düzenlediği saldırıyı kınayarak, sivillerin hedef alınmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti. Hükümet, çatışmaların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Lübnan hükümeti, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne düzenlenen saldırı hakkında yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak, "Sivillerin hedef alınması uluslararası hukukun açık bir ihlalidir ve insanlık ilkelerine aykırıdır" ifadelerini kullandı.

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyindeki Majdal Shams'a düzenlenen saldırının ardından açıklama yapan Lübnan hükümeti, saldırıyı kınayarak, "Sivillerin hedef alınması uluslararası hukukun açık bir ihlalidir ve insanlık ilkelerine aykırıdır" ifadelerini kullandı. Hükümet, Hizbullah ve İsrail güçleri arasında aylardır devam eden çatışmaların "derhal durdurulması" çağrısında bulundu.

Can kaybı 11'e yükseldi

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, Majdal Shams'a düzenlenen saldırıda can kaybının 11'e yükseldiğini duyurarak, söz konusu saldırının 7 Ekim'den bu yana sivillere yönelik en ciddi saldırı olduğunu söyledi.

Hagari, saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tutarak, "Bu felaketin arkasında Hizbullah vardır ve sonuçlarından sorumludur. Ölü ve yaralıların ailelerini ve İsrail devletinin vatandaşları olan tüm Dürzi toplumunu kucaklıyoruz" dedi.

İsrailli sağlık yetkilileri, hayatını kaybedenlerinin 10'unun olay yerinde öldüğünü açıklayarak, 30'dan fazla kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti. Majdal Shams'a düzenlenen saldırıda roket, bir futbol sahasına isabet etmişti.

Hizbullah, saldırıyı reddetti

Saldırının ardından açıklama yapan Hizbullah, Majdal Shams'a roketli saldırı düzenlemediklerini belirtmiş, saldırıyla hiçbir bağlantılarının olmadığını ifade etmişti.

Hizbullah daha önce yaptığı açıklamada ise Golan Tepeleri'nde bulunan bir İsrail üssüne onlarca roket fırlattığını duyurmuştu. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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