Lübnan Genelkurmay Başkanı ve UNIFIL Komutanı İsrail sınırındaki gerginlikleri ele aldı
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Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ve Birlemiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü Komutanı Aroldo Lazaro, İsrail sınırı üzerindeki son gerginlikleri görüştü. Görüşmede ülkenin güney sınırındaki gelişmeler ele alındı.
Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, Birlemiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Komutanı Aroldo Lazaro ile İsrail sınırı üzerindeki son gerginlikleri ele aldı.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Avn ve Lazaro arasında başkent Beyrut'taki görüşmeye değinildi.
Açıklamada her iki yetkilinin ülkenin güney sınırındaki son gelişmeleri ele aldıkları ifade edildi.
Görüşmenin içeriğine ilişkin başka detay verilmedi.
Söz konusu görüşmenin İsrail ve Lübnan sınırı üzerinde meydana gelen çatışmalar ve İsrail'in düzenlediği hava saldırısından sonra gelmesi dikkat çekti.
UNIFIL, Lübnan ve İsrail arasında Mavi Hat olarak ifade edilen sınırın denetimini sağlıyor.
Hizbullah'tan tarafsız değiliz açıklaması
İsrail ordusu, dün Lübnan'dan İsrail'deki bir askeri gözlem noktasına roketle saldırı yapıldığını duyurmuş, saldırıya topçu atışlarıyla karşılık vermişti.
Lübnan'daki Hizbullah da İsrail sınırındaki askeri noktaya yapılan saldırıyı üstlenmişti. İsrail'in düzenlediği saldırıda 2 çocuk yaralanmıştı.
Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin, dün yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarında "tarafsız olmadıklarını" söylemişti.
Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, bugün Hizbullah'ın İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara müdahil olmaması yönünde "şartlı güvence" aldıklarını belirtmişti.
Ardından, İsrail ordusu, bugün Lübnan sınırından ülkeye sızmaya çalışan bazı silahlı şüphelilerin öldürüldüğünü açıklamıştı.
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi Basın Sorumlusu Rana Sahili, İsrail sınırı üzerinde meydana gelen sızma girişimiyle herhangi bir bağlantılarının bulunmadığını söylemişti.