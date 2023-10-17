Lübnan Dışişleri Bakanı: Lübnan'ın tutumunu açıklamak istiyoruz

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Buhabib, İsrail-Filistin çatışmasına yönelik mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelere değinerek, Lübnan'ın tutumunu açık bir şekilde belli etmek ve açıklamak istediklerini söyledi. Buhabib, Türkiye'nin Lübnan'a yardımlarından dolayı teşekkür etti ve Beyrut limanında hasar gören Dışişleri Bakanlığı Hizmet binasının Türkiye tarafından onarıldığını belirtti.

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Buhabib, İsrail- Filistin çatışmasına yönelik mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelere değinerek, "Görüşmelerde amacımız, Lübnan'ın tutumunu açık bir şekilde belli etmek ve açıklamak." dedi.

Buhabib, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Beyrut'taki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'nin Lübnan'a yardımlarından dolayı Fidan'a teşekkür eden Buhabib, Beyrut limanında meydana gelen patlamada hasar gören Dışişleri Bakanlığı Hizmet binasının Türkiye tarafından onarıldığını belirtti.

Buhabib, Türkiye'nin kara gün dostu bir ülke olduğunu ifade ederek, Bakan Fidan'ın ziyaretinin önemli bir döneme rastladığını, bölgenin çok zor ve önemli durumlardan geçtiğini söyledi.

İsrail- Filistin çatışmasına yönelik, çok sayıda mevkidaşıyla görüş alışverişinde bulunduğunu kaydeden Buhabib, bunun yanı sıra Beyrut'ta bulunan yaklaşık 65 ülkenin büyükelçileriyle bir araya geldiğini belirtti.

Buhabib, "Bu görüşmelerde amacımız, Lübnan'ın tutumunu açık bir şekilde belli etmek ve açıklamak." diye konuşarak, uluslararası kamuoyunun İsrail'e baskılarını artırmasını ve tarafların barış görüşmelerine tekrar dönmesini arzu ettiğini belirtti.

(Bitti)