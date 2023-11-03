Lübnan Dışişleri Bakanı İsrail'e çağrıda bulundu

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, İsrail'in savaş makinesini durdurması ve iki devletli çözüme dayalı siyasi çözümü kabul etmesi çağrısında bulundu.

BEYRUT, 3 Kasım (Xinhua) -- Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Lübnan'ın güneyinde hızlıca ateşkes sağlanması ve Gazze Şeridi'nde uzun vadeli bir çözüm bulunması çağrısında bulundu.

Ulusal Haber Ajansı'nın haberine göre Buhabib Perşembe günü yaptığı açıklamada, "İsrail, savaş makinesini durdurmalı ve Birleşmiş Milletler kararlarına uyarak iki devletli çözüme dayalı siyasi çözümü kabul etmeli" dedi.

Buhabib, Almanya'nın Yakın ve Ortadoğu'daki insani meselelerden sorumlu özel temsilcisi Deike Potzel ile Beyrut'ta gerçekleştirdiği görüşme sırasında söz konusu açıklamayı yaptı.

Perşembe günü sabah saatlerinde Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Avusturya ve Paraguay büyükelçileriyle bir araya gelen Buhabib, Batılı ülkeleri, Lübnan'ı yok etmeye yönelik sözlü tehditlerini ve ülkenin güneyine yönelik askeri saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.

Adının açıklanmasını istemeyen Lübnan ordusuna mensup bir istihbarat kaynağına göre, Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalar Perşembe günü de devam ederken çatışmalarda üç Lübnan vatandaşı ve bir Hizbullah savaşçısı hayatını kaybetti.

Xinhua'ya konuşan kaynak, İsrail'in, Lübnan'ın güneybatısındaki Nakura kentinden başlayarak güneydoğudaki Şebaa ve Kefr Şuba beldelerine kadar uzanan sınır hattı boyunca 13 hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Kaynak ayrıca, İsrail ordusunun Perşembe günü ülkenin güneyindeki 40'tan fazla kasabanın eteklerine ve içlerine 225'i aşkın top mermisi attığını belirtti. Atışlar sonucu yedi evin yandığı ve başka hasarlar meydana geldiği belirtildi.

Hizbullah ise savaşçılarının patlayıcı yüklü iki insansız hava aracıyla Şebaa Çiftlikleri'ndeki İsrail kışlası karargahına, İsrail'in Manara yerleşim birimine ve Lübnan'ın güneyindeki Hula kasabasının karşısında yer alan İsrail hedeflerine saldırdığını açıkladı.