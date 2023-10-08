Lübnan'daki Dürzi lider İsrail vatandaşlarına Filistin'deki çatışmalara katılmama çağrısı yaptı

Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat, İsrail vatandaşı ve zorunlu askerde olan Dürzilere Filistin topraklarında çatışmalara katılmamaları çağrısında bulundu. Canbolat, halkların özgürlüğüne kavuşacağını ve Filistin'in Araplara geri döneceğini belirtti.

Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat, İsrail vatandaşı ve zorunlu askerde olan Dürzilere Filistin topraklarında çatışmalara katılmamaları çağrısında bulundu.

Canbolat, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail vatandaşı olan ve zorunlu askerlik görevini yapan Dürzilere seslendi.

Dürzi Araplardan Filistin topraklarındaki çatışmalara katılmamalarını isteyen Canbolat, "tarihi ne kadar uzun sürerse sürsün, halkların özgürlüğüne kavuşacağını, Filistin ve onun kutsallarının sahibi olan Araplara geri döneceğini" belirtti.

Canbolat, dün Hamas'ın İsrail'e başlattığı saldırıları destekleyen açıklamalarda bulunmuştu.