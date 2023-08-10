Lübnan'da Muhalefet Partisi Lübnan Ordusunu Eleştirdi

Lübnan'da muhalefet cephesindeki Hristiyan Ketaib Partisi Başkanı Sami Cemayel, Lübnan ordusunun Hizbullah'ın silah sevkiyatını ve mühimmatlarını örtbas edemeyeceğini veya koruyamayacağını söyledi. Cemayel, Hizbullah'a ait mühimmat taşıyan kamyonun Hristiyanların yoğunlukta yaşadığı Kahhale beldesinde devrilmesinin ardından çıkan çatışma nedeniyle olağanüstü bir parti toplantısı düzenledi.

Lübnan'da muhalefet cephesindeki Hristiyan Ketaib Partisi Başkanı Sami Cemayel, Lübnan ordusunun Hizbullah'ın silah sevkiyatını ve mühimmatlarını örtbas edemeyeceğini veya koruyamayacağını söyledi.

Cemayel, Hizbullah'a ait mühimmat taşıyan kamyonun Hristiyanların yoğunlukta yaşadığı Kahhale beldesinde devrilmesinin ardından çıkan çatışma nedeniyle olağanüstü bir parti toplantısı düzenledi.

Toplantı sonrası basın açıklaması yapan Cemayel, Lübnan ordusunun Hizbullah'a yaklaşımına yönelik sert eleştirilerde bulundu.

"Ordu, Hizbullah'ın olayları ele alma biçiminin ülkeyi tehlikeli sonuçlara götüreceğini bilmelidir." diyen Cemayel, "Ordu, (Hizbullah'a ait) silah sevkiyatını, mühimmat ve militanları örtbas edemez veya koruyamaz." ifadelerini kullandı.

Kahhale beldesinde devrilen Hizbullah kamyonunda patlayıcının olması halinde bir facianın meydana gelebileceğinden söz eden Cemayel, yüzlerce insanın olası patlamada ölme ihtimalinin olduğunu vurguladı.

Cemayel, "Silahlı milislerle birlikte yaşayamayız. Bu, çoğu Lübnanlının bağlı kaldığı ulusal bir duruştur." dedi.

Lideri olduğu Ketaib Partisi'nin bugünden sonra yeni bir sürece girdiğini belirten Cemayel, artık mücadelelerinin kimlik ve varlıkları üzerinde olacağını kaydetti.

Kahhale'deki çatışma

Hizbullah, dün yaptığı açıklamada, kendisine ait bir kamyonun ülkenin doğusundaki Bekaa bölgesinden başkent Beyrut'a giderken Kahhale beldesinde kaza sonucu devrildiğini bildirmişti.

Hizbullah'ın ezeli rakibi Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi ve Ketaib Partisi'nin etkin olduğu Kahhale'nın sakinleri kamyona ve yüküne el koymak istemiş, bunun üzerine çatışma çıkmıştı.

Çatışmada, Kassas ve Kahhale sakini Fadi Bıcani hayatını kaybetmişti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, olayı Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ile yakından takip ettiklerini belirtmişti.

Lübnan ordusu da devrilen Hizbullah'a ait kamyonun "mühimmat" yüklü olduğunu açıklamıştı.