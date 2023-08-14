Lübnan'da Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi lideri Hizbullah'ı suçladı

Lübnan'daki Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi lideri Semir Caca, parti yetkilisinin kaçırılıp öldürülmesi olayında Hizbullah'ı suçladı. Caca, Hizbullah ile partisi arasındaki çatışmalar ve gerginlikler hakkında konuştu. Ayrıca, Hizbullah'a ait bir kamyonun devrilmesi sonucu çıkan çatışmayı değerlendirdi.

Lübnan'daki Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi lideri Semir Caca, parti yetkilisinin 2 Ağustos'ta kaçırılıp öldürülmesi konusunda, Hizbullah'tan şüphelendiklerini belirtti.

Caca, Lübnan merkezli "An-Nahar Gazetesi"ne verdiği röportajda partisi ve Hizbullah arasında meydana gelen çatışmalar ve gerginlikler hakkında konuştu.

Ülkenin güneyindeki Nebatiye Vilayetinde Lübnan Güçleri Partisi sorumlularından olan Elyas Hasruni'nin 2 Ağustos'ta öldürülmesi olayına değinen Caca, "Güvenlik güçlerinin soruşturmasının neticesini bekliyoruz ancak elde mevcut bilgiler, şüpheleri Hizbullah'ın üzerine çekiyor." ifadelerini kullandı.

Hasruni'nin kaçırılmasına ilişkin bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarının emniyet güçlerine teslim edilmesinin üzerinden 1 hafta geçtiğini aktaran Caca, henüz soruşturmadan bir netice elde edilmediğini ve şüphelerinin de arttığını kaydetti.

Hizbullah'a ait mühimmat taşıyan bir kamyonun 9 Ağustos'ta, Hristiyanların çoğunlukta yaşadığı Kahhale beldesinde devrilmesinden sonra bölgedeki Hristiyan ve Hizbullah milisleri arasında çıkan çatışmayı yorumlayan Caca, "Lübnan halkının ezici çoğunluk Hizbullah'ın artık bu tür davranışlarına karşı duruyor." dedi.

Öte yandan Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, Hasruni'nin öldürülmesi olayına ilişkin yaptığı açıklamada, soruşturmada elde edilen ön bulgulara göre cinayetin arkasında siyasi partilerin yer almadığını söyledi.

Kahhale'deki çatışma

Hizbullah, 9 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, kendisine ait bir kamyonun ülkenin doğusundaki Bekaa bölgesinden başkent Beyrut'a giderken Kahhale beldesinde kaza sonucu devrildiğini bildirmişti.

Hizbullah'ın ezeli rakibi Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi ve Ketaib Partisi'nin etkin olduğu Kahhale'nın sakinleri kamyona ve yüküne el koymak istemiş, bunun üzerine çatışma çıkmıştı.

Çatışmada, Hizbullah milisi ve Kahhale sakini Fadi Bıcani hayatını kaybetmişti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, olayı Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ile yakından takip ettiklerini belirtmişti.

Lübnan ordusu da devrilen Hizbullah'a ait kamyonun "mühimmat" yüklü olduğunu açıklamıştı.