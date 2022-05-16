Lübnan'da genel seçimlerin ön sonuçları açıklandı - Haberler

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Lübnan'da genel seçimlerin ön sonuçları açıklandı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Lübnan'da genel seçimlerin ön sonuçları açıklandı

Lübnan'da dün gerçekleştirilen genel seçimlerin ön sonuçları açıklanmaya başlandı.

Lübnan'da dün gerçekleştirilen genel seçimlerin ön sonuçları açıklanmaya başlandı.

Lübnan'da halk, genel seçimler için sandık başına gitti. Dün 07.00'de başlayan ve 20.00'de sona eren oy verme işleminin ardından ön sonuçlar açıklanmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı, seçimlere katılım oranını yüzde 41.04 olarak bildirdi. Lübnan İçişleri Bakanı Bassam al-Mawlawi seçimle ilgili yaptığı açıklamada, resmi sonuçların belirlenmesinde yaşanan gecikmenin Akkar kentinde ve belirli bölgelerde devam eden oy verme işleminden kaynakladığını duyurdu. Statistics Lebanon Şirketi Genel Müdürü yerel basına yaptığı açıklamada, Lübnan Kuvvetleri'nden Pierre Abuassi'nin Baabda'da bir koltuğu, İlerici Sosyalist Parti'den Hadi Abu al-Hassan'ın da kalan 4 koltuk arasından 1 koltuğu kazandığını belirtti. İkinci Beyrut seçim bölgesindeki 577 sandıktan 166'sının sayımı tamamlandı. Batroun, Baalbek, Zalhe kentlerindeki oy sayımları da devam ediyor. Yurtdışında yaşayan Lübnanlılar tarafından kullanılan oyların sayımına ise henüz başlanmadı. Resmi seçim sonuçlarının gün içinde açıklanması bekleniyor. - BEYRUT

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

İhlas Haber Ajansı / Politika

İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu, Sandık, Lübnan, Politika, Haberler

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