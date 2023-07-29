Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı Krizi Eylül Ayında Çözülebilir

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Lübnan'daki cumhurbaşkanlığı krizinin çözümü için eylül ayındaki diyaloğu beklediklerini belirtti. Nasrallah, İsrail'in hala bazı bölgeleri işgal ettiğini ve Lübnan'ın saldırıya maruz kaldığını savundu. Eylül ayında siyasi partiler arasında cumhurbaşkanı adayı üzerinde konsensüs sağlanması için diyalog görüşmeleri başlatılması planlanıyor.

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ülkede 9 aydır devam eden cumhurbaşkanlığı krizinin çözümü için herkesin eylül ayındaki diyaloğu beklediğini belirtti.

Nasrallah, Beyrut'un Dahiyye bölgesinde düzenlenen aşure etkinliğine video konferans aracılığıyla katıldı.

Lübnan'da yaklaşık 9 aydır devam eden cumhurbaşkanı seçim krizinin çözümü için herkesin eylül ayını beklediğini aktaran Nasrallah, detay vermeksizin "Cumhurbaşkanlığı meselesinde yeni ufuklar ve güçlü diyaloglar için kapıların açılacağına inanıyoruz." dedi.

Hizbullah lideri, Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında nisandan bu yana İsrail ordusu ve örgüt arasında yaşanan gerginliği de hatırlatarak, İsrail'in Lübnan'ın hala bazı bölgelerini işgal etmeyi sürdürdüğünü, bu durumda saldırıya maruz kalan tarafın Lübnan olduğunu savundu.

Ülke medyasına yansıyan haberlere göre ise eylül ayında Fransa'nın girişimiyle siyasi partiler arasında ortak bir cumhurbaşkanı adayı üzerinde konsensüsün sağlanması için diyalog görüşmeleri başlatılacak.

Lübnan'daki cumhurbaşkanı krizi

Lübnan'da 31 Ekim 2022'de görev süresi sona eren Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yerine gelecek ismi belirlemek için Mecliste şu ana kadar yapılan 12 oturumdan sonuç çıkmadı.

Mecliste 14 Haziran'da düzenlenen son oturumda yarış, eski Maliye Bakanı Cihad Azur ve Marada Hareketi lideri Süleyman Franciyye arasında geçmiş ancak hiçbir aday cumhurbaşkanı seçilmek için gereken oyu alamamıştı.

Meclis Başkanı Nebih Berri, 13. oturumun ne zaman yapılacağını ise henüz açıklamadı.

Hizbullah ve müttefikleri Franciyye'yi desteklerken Lübnan Güçleri, Ketaib Partisi, Özgür Yurtseverler Hareketi ve Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi ile bazı Sünni ve bağımsız muhalif milletvekilleri Azur'a destek veriyor.

Lübnan'da eski Cumhurbaşkanı Avn da 31 Ekim 2016'da Mecliste düzenlenen 46'ncı oturumun sonunda seçilebilmişti.