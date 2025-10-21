Türk Askerinin Lübnan'daki Görev Süresi 2 Yıl Daha Uzatıldı
Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasını TBMM Genel Kurulu'nda kabul etti. Bu karar, Türk ordusunun uluslararası barış ve güvenliğe katkı sağlama çabalarını sürdürmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Uzatılan görev süresi, bölgedeki barış ortamının korunmasına yönelik Türkiye'nin kararlılığını göstermektedir.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika