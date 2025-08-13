Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun'dan Yabancı Müdahaleye Red

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Danışmanı Ali Laricani'nin ABD'nin Lübnan hükümetine "yabancı bir planı" uygulama talimatı verdiği ifadelerine değinerek, Beyrut yönetiminin içişlerine yönelik herhangi bir yabancı müdahaleyi reddettiğini, Lübnan'ın halkın refahı için istikrarlı ve güvenli kalması gerektiğini belirtti.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Danışmanı Ali Laricani, Lübnan'a gerçekleştirdiği ziyarette Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşmüş ve görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada ülkesinin Lübnan'ın iç işlerine müdahale etmediğini, ABD'nin ise Lübnan hükümetine "yabancı bir planı" uygulama talimatı verdiğini iddia etmişti. Beyrut temasları kapsamında Laricani ile görüşen Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Laricani'nin "ABD müdahalesi" açıklamasını eleştirdi. Beyrut yönetiminin içişlerine yönelik herhangi bir yabancı müdahaleyi reddettiğini kaydeden Aoun, Lübnan'ın halkının refahı için istikrarlı ve güvenli kalması gerektiğini belirtti. "Lübnan, egemenlik ve karşılıklı saygıya dayalı dostluk çerçevesinde İran ile iş birliği yapmak istiyor" diyen Aoun, Lübnan-İran ilişkilerinin sadece bir dini mezheple değil, tüm Lübnan halkıyla olması gerektiğini belirterek, İranlı yetkililerin son dönemdeki açıklamalarını eleştirdi.

Laricani, Beyrut temasları kapsamında Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile yaptığı görüşmeden sonra ülkesinin Lübnan'ın iç işlerine müdahale etmediğini, ABD'nin ise Lübnan hükümetine "yabancı bir planı" uygulama talimatı verdiğini iddia etmişti. Ülkesinin herhangi bir planı reddettiğini sözlerine ekleyen Laricani, Hizbullah'ın silahsızlandırılması yönündeki herhangi bir teklifin hükümet ile Hizbullah arasında yürütülecek diyalogla ele alınması gerektiğini söylemişti. Laricani, Lübnan halkını "direnişi" korumaya çağırmış ve "İsrail'in muhtemel bir saldırısında Lübnan yardım isterse İran Lübnan'ın yanında olacaktır" ifadelerini kullanmıştı. - BEYRUT