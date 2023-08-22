Lübnan, BM'ye elektrik aidatı ödenmezse Suriyeli mülteci kamplarının elektriğini kesme tehdidinde bulundu

BEYRUT, 22 Ağustos (Xinhua) -- Lübnan hükümeti, Birleşmiş Milletler'in (BM) aidatları ödememesi halinde ülkedeki Suriyeli mülteci kamplarının elektriğinin kesileceği uyarısında bulundu.

Bakanlar Kurulu tarafından Pazartesi günü yapılan yazılı açıklamada Lübnan kabinesinin, devlete ait elektrik şirketi Electricite du Liban'dan (EDL) BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile iletişimi yoğunlaştırarak elektrik aidatlarını ödemeye ikna etmesini istediği kaydedildi.

Açıklamada, "Kabine ayrıca BM kuruluşunun aidatları ödememesi halinde EDL'nin elektriği kesmesine karar verdi" ifadesi kullanıldı.

Lübnan'da elektrik kesintileri kronik bir sorun oluşturuyor ve hazineye yüzde 40'ı aşan bir kamu borcu yükü bindiriyor.

Ülkedeki mali kriz yüzünden son üç yılda elektrik sorunu iyice ağırlaştı. Lübnan, piyasadaki ABD dolarının yetersizliği nedeniyle mevcut elektrik santrallerinin çalışması için gerekli yakıtın ithalinde kısıtlamalara gitmek zorunda kalıyor.

Elektrik sorunu, ülkede çok sayıda Suriyeli mültecinin bulunmasıyla birlikte daha da kötüleşerek altyapıya ek bir yük getiriyor.

Lübnanlı yetkililer, Suriyeli mültecilerin kendi ülkelerine güvenli şekilde geri dönmesini sağlamaya çalışıyor. Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib'e göre Suriyeli mültecilerin Lübnan'a yıllık maliyetinin yaklaşık 6 milyar ABD doları olduğu tahmin ediliyor.