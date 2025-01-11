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Lübnan Başbakanı Mikati, Suriye'nin Yeni Lideri ile Görüştü

Lübnan Başbakanı Mikati, Suriye'nin Yeni Lideri ile Görüştü
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Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Suriye'nin başkenti Şam'da yeni lider Ahmet eş-Şara ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki sınır güvenliğini artırmak ve kaçakçılık sorunlarını ele almak için işbirliği yapılacağı belirtildi.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdiği ziyarette yeni lider Ahmet eş- Şara ile görüştü. Mikati, sınırları güçlendirmek için Suriye ile birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Suriye'nin yeni lideri Ahmet eş-Şara'nın daveti üzerine komşu Suriye'nin başkenti Şam'a geldi. Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez Şam'a ziyaret gerçekleştiren Mikati, Başkanlık Sarayı'nda Ahmet eş-Şara ile görüşme gerçekleştirdi. İkili daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Lübnan Başbakanı Mikati, iki ülkenin kara sınırlarının güvenliğini sağlamak ve kara ile deniz sınırlarının belirlenmesi konusunda birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Ahmet eş-Şara ise iki ülke arasındaki kaçakçılık, sınırdaki zorluklar ve Lübnan bankalarındaki Suriye mevduatları gibi konuların görüşüldüğünü belirtti.

Taraflar, bu konuların ele alınması ve destek sağlanması amacıyla komiteler kurulması konusunda anlaştı.

Mikati'nin ziyareti, Lübnan'dan Suriye'ye 14 yıl aradan sonra başbakanlık düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret oldu. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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