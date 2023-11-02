Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail saldırılarına dikkat çağrısı yaptı

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, uluslararası toplumu Lübnan'ın güneyindeki İsrail saldırılarına dikkat etmeye çağırdı. Mikati, saldırıların Lübnan halkına ve ekonomisine verdiği zararlardan bahsetti ve uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdi.

BEYRUT, 2 Kasım (Xinhua) -- Lübnan Başbakanı Necip Mikati, uluslararası toplumu Lübnan'ın güneyindeki İsrail saldırılarına dikkat etmeye çağırdı.

Lübnan Bakanlar Kurulu tarafından Çarşamba günü yapılan yazılı açıklamaya göre, "Uluslararası toplum, dikkatini Lübnan'ın güneyindeki İsrail taarruzuna çevirmeli" diyen Mikati, saldırıların Lübnan halkına ve ekonomisine verdiği zararlardan bahsetti.

Mikati, "Uluslararası toplum bu konuda sessizliğini koruyor" diye konuştu.

7 Ekim'de İsrail'e beklenmedik bir saldırı başlatan Hamas'a destek vermek isteyen Hizbullah'ın 8 Ekim'de İsrail askeri mevzilerine roket atmasıyla, Lübnan-İsrail sınırında gerilim tırmandı. İsrail ise ağır topçu ateşi ve hava saldırılarıyla karşılık vererek Lübnan'ın güneyindeki birçok bölgeyi hedef aldı.

Sınırlı yetkilere sahip geçici bakanlar kuruluna başkanlık eden Mikati, Lübnan'daki tüm siyasi partilere, ülkenin içinde bulunduğu zorluklar karşısında yeni bir cumhurbaşkanı seçmek üzere uzlaşmaları çağrısında bulundu.