Lübnan Başbakanı Mikati: Güvenlik ve istikrar önceliğimiz

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'e yönelik saldırılar karşısında ülkenin güney sınırında güvenlik ve istikrarı sağlamanın öncelikleri olduğunu belirtti. Mikati, Lübnan hükümetinin Lübnan'ın güneyinde güvenliği ve BM denetimindeki Mavi Hat'ta sükuneti korumayı hedeflediğini vurguladı.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Gazze'den İsrail'e yönelik saldırılar karşısında ülkesinin güney sınırında güvenlik ve istikrarı sağlamanın öncelikleri olduğunu söyledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Mikati, İsrail ile Gazze'de meydana gelen gelişmelere ilişkin bazı ülke liderleri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mikati, görüşmelerinde Lübnan hükümetinin önceliğinin Lübnan'ın güneyinde güvenlik ve istikrarı sağlamak, Birleşmiş Milletler (BM) denetimindeki Mavi Hat'ta (İsrail-Lübnan sınırı) sükuneti korumak olduğunu vurguladı.

Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail'in havadan ve denizden yaptığı devam eden ihlallerinin durdurulması gerektiğini vurguladı.